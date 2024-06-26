Атаку ВСУ на Севастополь назвали актом войны со стороны США

Атака на пляж в Севастополе была военным актом Соединенных Штатов Америки (США) против России в целях провокации. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Это нужно понимать каждому американцу: ракетный удар был нанесен по пляжу, там находились туристы, мирные жители, местное население. Это был именно акт войны», — уверен экс-военный.

Риттер добавил, что таким образом Вашингтон пытался спровоцировать Москву на агрессивную риторику и даже потенциально на ответные действия.

Если бы Кремль отреагировал на провокацию, считает экс-разведчик, то Россию можно было бы охарактеризовать как мировую угрозу и выстраивать политику НАТО вокруг этой позиции. Он заключил, что именно такой план был у Вашингтона.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь, выпустив по городу пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

В результате системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось.

Ранее посольство США выразило соболезнования в связи с ударами ВСУ по Севастополю.