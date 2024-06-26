В ЕС разделились мнения о мерах России против европейских СМИ

Европейский союз не смог провести финальное согласование совместного заявления от 27 стран с осуждением мер, которые Москва ввела в отношении десятка европейских СМИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы союза Петера Стано.

«Мы пытались договориться о заявлении от имени всех 27 государств, но одно из государств не утвердило это заявление», — заявил политик.

Стано отметил, что в результате будет опубликовано заявление от имени главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое поддержали 26 государств – членов ЕС.

Официальный представитель пояснил, что санкции ЕС, в отличие от российских, якобы «обоснованы». В целом Евросоюз осуждает решение России запретить ряд европейских СМИ, называя его «абсолютно безосновательным и политически мотивированным», подчеркнул Стано.

Политик добавил, что запрещенные в России европейские медиа якобы работают «согласно независимым, профессиональным журналистским стандартам». В конце своего выступления Стано заявил, что «ЕС по-прежнему уважает свободу СМИ».

Россия с 25 июня ограничила доступ со своей территории к вещательным ресурсам ряда средств массовой информации Европейского союза. Таким образом российская сторона отвечает на принятое 17 мая Советом ЕС решение о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ.

Ранее во Франции призвали отказаться от русофобской истерии после запрета СМИ ЕС в России.