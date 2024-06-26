В Краснодарском крае девушка выжила после падения с крыши многоэтажного дома

Жительница Новороссийска спикировала с крыши многоэтажного здания. Об этом сообщает Telegram-канал «Супер Новости Новороссийска».

Инцидент произошел на улице Котанова. По словам свидетелей, пострадавшей удалось выжить. Она приземлилась на машину внизу, продавив его крышу.

По словам автора видео, вместе с местными жителями она прошла на крышу здания, где нашли вещи девушки, среди которых были деньги. Причина произошедшего неизвестна. Какие травмы получила пострадавшая, также не уточняется.

Как сообщает Teegram-канал «Россия. Кубань», на данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в ХМАО двухлетний ребенок попал в больницу. Девочка находилась около окна квартиры на седьмом этаже и в какой-то момент выпала и выжила, несмотря на высоту. Сначала пациентку направили в местную больницу, и, когда состояние было стабилизировано, перевели в Сургутскую клиническую травматологическую больницу.

Ранее в Нижнеудинске ребенок выжил после удара молнии.