Отец Ассанжа заявил о победе сторонников журналиста

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что сторонники журналиста победили, и им воздастся за оказанную поддержку. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шиптона, он празднует победу сторонников освобождения своего сына, встречая его в аэропорту Канберры. Атмосферу в воздушной гавани он охарактеризовал как «потустороннюю».

«Мы, сторонники (освобождения Ассанжа. — «Газета.Ru»), победили вместе. Сторонникам достается венок победителя и все награды за старания. Я верю в это», — сказал Шиптон.

Основатель WikiLeaks был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с прокуратурой США о частичном признании вины. Это позволило Ассанжу выйти на свободу после пяти лет, которые он провел в заключении.

В WikiLeaks подтвердили, что его основатель заключил сделку с прокуратурой США. Соратники Ассанжа заявили, что кампания в его поддержку создала возможности для ведения продолжительных переговоров с американским министерством юстиции. Итогом этих переговоров стала сделка, которая пока еще окончательно не оформлена.

Ассанж приобрел всемирную известность благодаря созданию сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов.

Ранее в Союзе журналистов допустили приезд Ассанжа в Россию.