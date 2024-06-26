В Китае местных жителей напугало черное кольцо в небе

Жителей Китая напугало черное кольцо, появившееся в вечернем небе, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, странное явление наблюдали люди в районе Шанбэй, провинция Шэньси. Пока одни люди фотографировали черное кольцо, публикуя кадры в соцсетях, другие гадали, что это может быть. Эксперты, изучив снимки, пришли к выводу, что это могло быть обычное кольцо дыма и конденсат.

«Я поднял глаза и увидел, как этот черный круг очень медленно поднимается в небо. Там было несколько таких колец дыма», — рассказал один из очевидцев.

Другой возможной причиной могут быть насекомые, которые иногда собираются в огромных количествах для размножения. Другие специалисты считают, что кольцо могло образоваться в результате взрыва или фейерверка.

Ранее пользователей соцсетей удивило необычное небесное явление.