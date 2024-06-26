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Кузбассовец ранил троих силовиков топором и ножом

Кемеровчанин ранил троих силовиков топором и ножом

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Кемеровской области местный житель стал фигурантом двух уголовных дел по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК РФ после нападения на силовиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления областного СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, 25 июня житель Киселевска, находясь на улице с топором в руках, угрожал участковому. После этого сотрудник полиции вызвал подкрепление. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. За это время подозреваемый сходил домой, взял нож, после чего напал на силовиков. Одного из них мужчина попытался ранить в грудь, но повредил надетый на мужчину бронежилет. Также злоумышленник вскрыл аэрозольный баллон и правоохранитель получил ожог обоих глаз. На этом киселевец не остановился и напал еще на двоих сотрудников, ранив их ножом.

Нарушитель задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Ранее россиянин выстрелил в сотрудника ДПС, который хотел проверить у него документы.

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