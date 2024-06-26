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В России заявили о смене состава мигрантов

В Генпрокуратуре РФ сообщили о смене состава мигрантов, прибывающих в Россию

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Каждый год в Россию прибывают около 15 миллионов иностранцев, в основном — трудовых мигрантов, но этот состав претерпел значительные изменения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Дмитрия Вагурина.

«В последние годы состав приезжающих кардинально изменился, большая часть мигрантов прибывает из соседних республик Средней Азии. Огромное число мигрантов, ежегодно это плюс-минус 15 млн человек, в основном трудовые мигранты с соответствующим уровнем образования и культуры, многие из них не владеют даже минимальным уровнем русского языка, потому что с развалом СССР у них на родине перестали его изучать», — сообщил Вагурин.

До этого глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым сообщил, что МВД РФ проводит профилактические мероприятия для всех иностранцев, которые нарушают российские законы. По данным представителя МВД РФ Ирины Волк, встреча главы российского ведомства и президента Узбекистана прошла в Ташкенте.

Также сообщалось, что Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла законопроект, по которому будет введен режим высылки для иностранцев.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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