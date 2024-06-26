Ассанж прибыл в Австралию

Основатель Wikileaks, журналист Джулиан Ассанж прилетел в Австралию после решения суда о его освобождении, самолет приземлился в аэропорту Канберры. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, передает РИА Новости.

Согласно информации сайта, борт с журналистом приземлился около 12:37 мск.

До этого супруга Ассанжа Стелла заявила, что судебный приговор ее мужу положил конец «этой необоснованной грязной кампании».

Американские власти запретили основателю WikiLeaks без специального разрешения возвращаться в страну. После вынесения приговора Ассанж отправился из США в Австралию.

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) Рамона Манглона признала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. По решению суда, он получил приговор, соответствующий уже отбытому сроку заключения в британской тюрьме.

Ранее брат Ассанжа рассказал, чем тот теперь планирует заниматься.