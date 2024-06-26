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Суд вынес приговор воевавшим на стороне Украины иностранным наемникам

Суд заочно приговорил к срокам воевавших на стороне Украины наемников

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Shutterstock

Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне Украины наемников из Великобритании, Швеции и Хорватии. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Речь о гражданах Великобритании Джоне Хардинге, Эндрю Хилле и Дилане Хили, а также о гражданинах Швеции и Хорватии Матиасе Густавссоне и Векославе Пребеге.

Суд установил, что с февраля по май 2022 года указанные лица участвовали в вооруженном конфликте в качестве наемников на стороне украинской армии на территории Донецкой народно республики (ДНР).

Уточняется, что Хили с середины марта по конец апреля 2022 года помогал вербовать наемников для их использования в боевых действиях.

Суд заочно приговорил Густавссона, Пребега и Хардинга к 23 годам лишения свободы. Хили и Хиллу при этом были назначены наказания в виде четырех лет и трех лет шести месяцев лишения свободы соответственно.

20 июня Басманный суд Москвы заочно арестовал пять иностранных граждан по статье о наемничестве. До этого по делу о теракте был заочно арестован командир 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Николай Дзяман.

18 июня агентство РИА Новости сообщало, что в порт Одессы прибыли около 60 иностранных наемников, говорящих на французском языке.

Ранее суд отказался повторно амнистировать участника СВО.

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