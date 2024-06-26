Врач оценила, можно ли похудеть на фруктовой диете

Фруктовые диеты не помогут похудеть, чрезмерное количество фруктов, напротив, может спровоцировать набор веса. Об этом RuNews24 рассказала доктор медицинских наук, диетолог и нутрициолог Марият Мухина.

Врач добавила, что фрукты не смогут заменить кондитерские сладости. Она отметила, что в них также содержится как сахар, так и углеводы. Поэтому, по ее словам, не стоит есть фрукты, как и обычные сладости, на ночь.

«Что касается свежих фруктов, то в 100 г бананов, например, содержится 21 г углеводов, или четыре чайные ложки сахара. В 100 г малины сахара поменьше, но все же есть около полутора чайных ложек. Наименее калорийны киви, груша, зеленые яблоки, апельсин, грейпфрут. Лучше воздержаться от персиков, винограда, гранатов», — сказала Мухина.

Врач уточнила, что за один раз можно съедать не более 200 г свежих фруктов и ягод.

Исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, до этого показало, что продукты с высоким содержанием клетчатки, в том числе овощи и фрукты, стимулируют высвобождение гормона, подавляющего аппетит.

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