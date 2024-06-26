В Курской области сообщили о введении свободной экономической зоны

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с 1 июля на территории региона будет введена свободная экономическая зона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Министерство экономического развития Курской области подготовит региональную нормативно-правовую базу для создания свободной экономической зоны. Получить статус участника свободной экономической зоны в регионе могут и новые инвесторы», — сообщил Смирнов.

По его словам, налоговые льготы будут предоставлены для восстановления пострадавших предприятий.

До этого Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля года распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях. Документ одобрен Совфедом 19 июня.

Новый закон распространяет режим СЭЗ на отдельные территории российских регионов, определенные правительством и прилегающие к территориям Украины и (или) Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Конкретные субъекты в законе указаны не были, но в апреле премьер страны Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.

СЭЗ — это территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства. Обычно такое положение выражается в льготных налоговых или таможенных условиях для бизнеса.

Свободная экономическая зона на территории новых регионов появилась в июне 2023 года. Требованием для участников стала регистрация на этих территориях или наличие там филиала.

Ранее правительство РФ утвердило льготы для бизнеса в СЭЗ в новых регионах.