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Россиянам назвали главные ошибки потерявшихся в лесу людей

Замглавы «Мособллес» Вишневский: в лесу нельзя паниковать и судорожно метаться

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Depositphotos

С началом летнего сезона количество потерявшихся в лесу россиян растет. Только в Подмосковье с начала года в лесах заблудились 60 человек – всех их удалось вернуть с помощью МЧС. Главные ошибки людей, которые не могут выбраться из леса, — это паника и беспорядочное метание по лесу, рассказал замдиректора лесничего-ступинского филиала «Мособллес» Виталий Вишневский в беседе с 360.ru.

Единого портрета человека, который может потерять в лесу, на сегодняшний день нет – это может случиться с кем угодно, заявил эксперт. Однако отличие есть в поведении людей – так, молодые начинают пытаться сориентироваться по карте или компасу, а пожилые начинают паниковать и становятся беспомощными, рассказал Вишневский.

«Главное — не паниковать! Не надо судорожно метаться по лесу», — подчеркнул лесник.

Если телефон работает, то заблудившему человеку в первую очередь нужно звонить в службу 112. Если впереди видна дорога и есть карта, то нужно пойти по ней – есть шанс выйти к населенному пункту. При отсутствии телефона, карты, компаса нужно сидеть на месте и ждать спасателей, подчеркнул Вишневский.

Он также рассказал, что в лесах Подмосковья ведут работу по снижению количества подобных случаев. К примеру, устанавливают специальные лавки-навигаторы – сложенные вместе бревна с указателями. На сегодняшний день их уже более 900 штук.

«Мы стараемся их ставить не только в самой чаще, но и вблизи населенных пунктов, потому что очень часто люди теряются недалеко от дома», — заключил специалист.

Напомним, эксперт по выживанию в экстремальных условиях подчеркнул, что заблудившимся в лесу людям нужно оставаться на месте и постараться сориентироваться по офлайн-картам, чтобы сообщить о своем местоположении. По возможности следует надеть налобный фонарик и подавать сигналы свистком, развести костер. Также важно обращать внимание на линии электропередачи, вышки и различные тропинки, которые говорят о том, что выход из леса находится рядом.

Ранее мужчина заблудился в лесу и десять дней выживал в диких условиях.

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