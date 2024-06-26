В Союзе журналистов допустили приезд Ассанжа в Россию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может прибыть в Россию после освобождения из тюрьмы в Великобритании, потому что российская сторона его поддерживает. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Эксперт отметил, что после нахождения в тюрьме, где он «страдал за правду», Ассанж оказался измучен. По его словам, в истории он останется как тот, кто хотел «показать правду» о происходящем в американских спецслужбах.

«Трудно сказать, какова будет его дальнейшая судьба. Вполне возможно, он и в Россию приедет. В журналистской общественности, международной, многие наши коллеги, конечно, Ассанжа поддерживают. И Союз журналистов России, конечно, его поддерживал. Несколько лет назад, 8 сентября, в Международный день солидарности журналистов, мы вручили ему премию «Солидарность» на сцене Московской консерватории», — отметил Соловьев.

Накануне в проекте WikiLeaks подтвердили, что Джулиан Ассанж заключил сделку с прокуратурой США. Соратники Ассанжа заявили, что кампания в его поддержку создала возможности для ведения продолжительных переговоров с министерством юстиции США. Итогом этих переговоров стала сделка, которая пока еще окончательно не оформлена.

Джулиан Ассанж приобрел всемирную известность благодаря созданию сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая видеозапись жертв из числа мирных иракских граждан.

Ранее сообщалось, что Ассанж отправился в Австралию.