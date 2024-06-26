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Суд продолжит рассматривать дело журналиста Гершковича в августе

ТАСС: рассмотрение дела журналиста Гершковича продолжится 13 августа

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича продолжится 13 августа. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

В среду, 26 июня, Гершковича доставили в Свердловский областной суд на первое заседание по делу о шпионаже. Его задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

Согласно данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

Бывший президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Путин освободит Гершковича, при этом российский лидер якобы может сделать это персонально для Трампа. Трамп не упомянул о каких-либо контактах с Путиным и не сказал, какие у него были основания полагать, что российский лидер «освободит» Гершковича.

Ранее отбывающий в России 16-летний срок по делу о шпионаже американец Пол Уилан призвал власти США принять решительные меры, чтобы вернуть на родину его и Гершковича.

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