В Ивановской области автобус с людьми улетел с дороги, пострадали девять пассажиров

В Ивановской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Зыбиха. На дороге столкнулись трактор и автобус, внутри которого находились 20 человек, среди них были дети. Последний следовал из Владимира в Ярославль.

В результате автобус упал на бок. На кадрах с места инцидента заметна машина сотрудников МЧС. На автобусе можно увидеть серьезные повреждения.

Известно, что после ДТП пассажиры покинули салон самостоятельно. Всего в аварии пострадали девять человек, трое из них — дети в возрасте от шести до 14 лет. Взрослых отправили в ОКБ города Иваново, остальных — в ОДКБ того же населенного пункта.

До этого в Подмосковье пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Рошаль – Раменское», съехал в кювет. По одной из версий, мужчина за рулем заснул во время движения, поэтому не смог справиться с управлением транспортным средством.

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