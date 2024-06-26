Ракетную опасность объявили в Курской области

В Курской области запустили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Смирнов призвал находящихся дома спрятаться в помещениях без окон: в коридоре, ванной, кладовой, а находящихся на улице — зайти в подходящее укрытие или ближайшее здание.

Несколькими часами ранее в Белгороде и Белгородском районе запускали сирену ракетной опасности, затем ее отменили.

Кроме того, в МЧС сообщали, что села Репяховка и Колотиловка Краснояружского района Белгородской области находились под обстрелом. До этого корреспондент ТАСС сообщал о звуках взрывов в самом Белгороде.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек пострадал при ударе беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе. У мужчины было диагностировано сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги, его госпитализировали.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.