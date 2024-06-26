Эксперты объяснили, как индексация пенсий отразится на рынке труда

Принятие в России закона об индексации пенсий работающим пенсионерам окажет сильное влияние на экономику, позволив вернуть в работу опытные кадры. Это решение станет не только важной мерой соцподдержки, но и повысит производительность труда, заявила в беседе с 360.ru HR-специалист Зулия Лоикова.

Для россиян, которые продолжают работать в пенсионном возрасте, появится хороший отложенный бонус, подчеркнула специалист. Она отметила, что о конкретных суммах пока не говорят, предположив, что в следующем году пенсии будут приводить к среднему размеру по итогам текущего года.

Лоикова призвала при начислении суммы рассматривать состояние здоровья каждого пенсионера, подчеркнув, что зачастую на здоровье сказываются тяжелые условия труда. Кроме того, пенсионерам нужно рассказывать о плюсах продолжения работы, убеждена эксперт. По ее мнению, в этом заинтересованы все, так как чаще всего опытные специалисты о многих профессиях — это люди 50 лет и старше.

«Они нужны, на самом деле, крайне нужны», — подчеркнула Лоикова.

Напомним, накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, в Совфеде пообещали принять его до сентября, после чего правительство сможет внести в проект бюджета на 2025 год все необходимые параметры. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в среднем минимальное увеличение пенсии после индексации должно составить 1,3 тыс. рублей.

Экономист ранее назвал причину возврата индексации пенсий работающим россиянам.