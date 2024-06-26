Бежавшей от талибов журналистке пришлось вернуться в Афганистан

Афганская журналистка Кобра Хассани, которая пыталась добиться убежища в России, улетела из Москвы в Кабул. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвокатов феминистки.

Прилет в Афганистан запланирован на утро 26 июня.

По словам адвоката Марии Беляевой, вариантов уехать было много, от Албании до Германии, однако все требовало усилий, времени, денег. Ее коллега Елена Фадеева предположила, что Хассани больше не видела вариантов, как избежать депортации в Афганистан, и приняла решение вернуться сама, несмотря на риски.

В январе Россия не нашла оснований для предоставления временного убежища журналистке Кобре Хассани.

Защитники Хассани подавали прошение об убежище для нее еще в октябре 2022 года. В том же году журналистка вместе со своими соотечественниками была задержана сотрудниками ФСБ. Иностранцы ехали в Большой порт, чтобы морем попасть на территорию Евросоюза.

Известно, что Хассани покинула Афганистан в 2021 году, когда США вывели из страны свои войска и власть там захватил «Талибан» (организация запрещена в России). Девушка не согласилась с методами нового режима, переехала на Украину и даже поступила там в университет. В связи с началом СВО активистка собралась в ЕС, но оказалась в России, доверившись проводникам.

Ранее сотрудница немецкой редакции RT получила временное убежище в России.