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В Афинах арестовали членов «русской мафии»

В Афинах арестовали 15 членов «русской мафии» во время собрания

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Depositphotos

Члены «русской мафии» арестованы в Афинах во время сходки главарей, на мероприятии были как минимум 15 человек, трое — из Молдавии, Украины и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Прото тема».

«Встреча мафиози «на высшем уровне» в Афинах с неизвестной целью была сорвана во вторник сотрудниками полиции Греции», — говорится в публикации.

В материале газеты указано, что полицейские страны «надели наручники на трех мужчин из Молдавии, Украины и России».

По данным издания, правоохранители заранее были уведомлены о проведении встречи мафии. Однако цель встречи оставалась неизвестна.

По данным источников, могло вестись обсуждение совершения серьезного преступления.

При этом «Прото тема» уточнила, что самым серьезным считается арест украинца. Источник из национальной полиции сообщил, он привлекался властями иностранных государств за серьезные преступления.

Что касается двух других арестованных, то одному в Испании предъявлено обвинение в совершении преступления, тогда как другому — в нарушении закона об оружии.

Правоохранители сейчас устанавливают у задержанных принадлежность к международным преступным организациям.

В мае стало известно, что расследование главной прокуратуры Анкары и МВД Турции не привело к выявлению доказательств, что в стране хотели прибегнуть к услугам мафии, чтобы свергнуть правительство.

Ранее военный в Забайкалье угрожал сослуживцам мафией.

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