В МВД РФ рассказали, как проводят проверки мигрантов

Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым сообщил, что МВД РФ проводит профилактические мероприятия для всех иностранцев, которые нарушают российские законы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным представителя МВД РФ Ирины Волк, встреча главы российского ведомства и президента Узбекистана прошла в Ташкенте.

«Глава МВД России заверил, что возглавляемое им ведомство проводит профилактические мероприятия без политической или иной подоплеки в отношении всех иностранцев, нарушающих законодательство Российской Федерации», — следует из сообщения.

Колокольцев отметил, что текущей миграционной ситуацией пользуются экстремисты, террористы и спецслужбы недружественных стран.

До этого сообщалось, что Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла законопроект, по которому будет введен режим высылки для иностранцев.

Также сообщалось, что в Москве за четыре месяца привлекли к ответственности более 10 тыс. иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Из этого числа более 8 тысяч человек привлекли к ответственности за нарушение режима пребывания, а более двух тысяч — за незаконную трудовую деятельность. За это время более 2 тыс. иностранных граждан выдворили за пределы РФ по решению судов, отметили в ведомстве. В ГУ МВД добавили, что 350 мигрантов поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Органы дознания возбудили 990 уголовных дел за организацию незаконной миграции, заключили в ведомстве.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.