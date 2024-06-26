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В Курске произошло массовое отравление морепродуктами

В Курске 11 человек отравились морепродуктами

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Shutterstock

В Курске 11 местным жителям понадобилась помощь медиков после покупки еды в одном из заведений. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

У всех пострадавших выявили острую кишечную инфекцию. Известно, что пациенты употребляли рыбу и морепродукты в одном из предприятий Sushi King.

Специалисты ведомства уже организовали эпидемиологическое расследование, они обследовали персонал и состояние объекта. Выяснилось, что владельцы допустили ряд нарушений, поэтому точке вынесли запрет на работу. О каких недоработках идет речь, не уточняется. Данные о произошедшем будут направлены в суд.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них есть подросток. Еще три человека находятся на амбулаторном лечении.

До этого в Башкирии пятеро детей госпитализировали с рвотой и температурой. Все они употребляли полуфабрикаты и спустя некоторое время после еды почувствовали недомогание.

Ранее житель Бурятии перепутал бутылки и напоил трех человек антифризом.

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