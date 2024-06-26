Следствие попросило заочно арестовать экс‑ведущую «Вестей» Курбангалееву

Следствие попросило заочно арестовать бывшую ведущую ВГТРК Фариду Курбангалееву по делу об оправдании терроризма. Внимание на карточку дела в базе столичных судов обратила «Газета.Ru».

Почти неделю назад Фариду Курбангалееву объявили в розыск. По данным ТАСС, ведущую разыскивают по делу об оправдании терроризма.

До этого Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главного редактора интернет-издания «Важные истории» Романа Анина (признан в РФ иностранным агентом). Источник ТАСС отметил, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Анина меры пресечения в виде ареста. Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск еще одного бывшего сотрудника интернет-издания. Помимо Анина, по информации агентства, в розыск была объявлена бывшая журналистка «Важных историй» Екатерина Фомина.

Позже телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) внесли в список террористов и экстремистов. На нее завели дело по статье о публичной пропаганде терроризма с использованием интернета. По этому делу Лазаревой грозит до семи лет колонии. Поводом для заведения дела стало интервью, которое она дала в августе 2023 года и в котором она назвала оправданными атаки украинских беспилотников на Москву.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно рассмотрит дело против писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) о фейках про армию.