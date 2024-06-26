В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщает Telegram-канал правительства региона.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее в МЧС сообщили, что села Репяховка и Колотиловка Краснояружского района Белгородской области находятся под обстрелом. До этого корреспондент ТАСС сообщал о звуках взрывов в Белгороде.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек пострадал при ударе беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекинском городском округе. У мужчины было диагностировано сотрясение головного мозга, осколочные ранения лица и ноги. Его госпитализировали.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.