Россиянам рассказали, как выбрать мастера по ремонту бытовых приборов

Хороший мастер по ремонту бытовых приборов должен подробно узнать о проблеме и попросить сделать фото шильдика (ярлыка или наклейки с заводской информацией о модели) до выезда, чтобы приехать на ремонт уже с нужными запчастями. Об этом kp.ru рассказал специалист по ремонту техники, автор телеграм-канала «Быт-Мастер» Александр Жлобович.

«Большинство людей подбирают специалистов по ремонту на сайтах объявлений, и там как раз часто встречаются недобросовестные мастера. Вычислить такие объявления довольно легко. Если у разных мастеров однотипные объявления с одним и тем же текстом, то, скорее всего, их составляли компании, которые учат своих мастеров разводить клиентов. Еще у таких сомнительных объявлений большое количество отзывов — это чаще всего накрутка», — предупредил эксперт.

Он порекомендовал узнавать окончательную стоимость ремонта у мастера до того, как он начнет его проводить. Лучше всего составить письменный договор с ним, в котором будут перечислены виды работ, их стоимость, срок выполнения и сумму. После передачи денег стоит попросить у мастера квитанцию об оплате или расписку. По словам Жлобовича, нужно заранее изучить прайс компании, если он есть на сайте или на руках у мастера.

«Хорошие мастера обязательно дают гарантию на свою работу», — заключил он.

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