Названа причина пожара в здании во Фрязине

Причиной мощного пожара в подмосковном Фрязине стал дуговой пробой в электросети. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Дуговой пробой или искрение — это электрический разряд, который случается при неисправностях и повреждениях в электроустановках. По словам источника, такой пробой стал причиной воспламенения горючих материалов.

До этого РИА Новости сообщило, что пожар начался в цеху по производству световых изделий.

Трагедия в здании бывшего НИИ «Платан» во Фрязине произошла 24 июня. Во время пожара в здании произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Позже сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар.

Отмечалось, что владелица сгоревшего в подмосковном Фрязине здания бывшего НИИ Татьяна Белоусова является банкротом и должна 3 млн рублей за ЖКХ и связь.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщало, что противопожарная система, установленная в сгоревшем в подмосковном городе Фрязино административном здании, была устаревшей и работала частично.

Ранее сообщалось, что в сгоревшем здании НИИ во Фрязино за полгода до пожара был потоп.