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В Кузбассе главу центра тестирования мигрантов подозревают в выдаче фиктивных сертификатов

В Кузбассе троих человек задержали за выдачу фиктивных сертификатов иностранцам

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Global Look Press

В Кемеровской области троих человек подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, директор Единого центра тестирования и образования мигрантов привлек двух местных жителей, после они стали выдавать фиктивные документы иностранцам. Бумаги подтверждали знания мигрантов об истории, законах России и владение языком, но по факту соответствующих знаний у них не было.

«После получения подложных сертификатов иностранные граждане получали патенты, позволяющие им длительное время фактически незаконно находиться на территории Российской Федерации», — поделились в ведомстве.

Такой деятельностью, как полагают следователи, подозреваемые занимались с июня 2021 по май 2023 года. На данный момент все трое задержаны, у них уже провели обыски.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее тюменские полицейские стали фигурантами дела о незаконной миграции.

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