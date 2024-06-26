Американского журналиста Гершковича доставили в суд на первое заседание по делу о шпионаже

Американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича доставили в Свердловский областной суд на первое заседание по делу о шпионаже. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гершковича силовики задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

Согласно данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

Бывший президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Путин освободит Гершковича, при этом российский лидер якобы может сделать это персонально для Трампа. Трамп не упомянул о каких-либо контактах с Путиным и не сказал, какие у него были основания полагать, что российский лидер «освободит» Гершковича.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что США затягивают переговоры с РФ по обмену заключенными.

Ранее отбывающий в России 16-летний срок по делу о шпионаже американец Пол Уилан призвал власти США принять решительные меры, чтобы вернуть на родину его и Гершковича.