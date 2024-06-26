В Госдуме призвали ввести механизм соцдоплаты к пенсии

В Госдуме призвали ввести в механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости — соответствующий законопроект разработали депутаты ЛДПР. Распространить эту меру предлагается на пенсионеров со стажем работы от 30 лет, чтобы улучшить их материальное обеспечение, передает RT со ссылкой на документ.

Доплачивать предлагается из федерального бюджета сумму до двукратной величины прожиточного минимума пенсионеров в целом по стране. В этом году этот показатель составляет 13 290 рублей.

При этом пенсионерам, которые имеют право на доплату к пенсии и к страховой пенсии по старости, будет предложено выбрать одну из этих двух мер поддержки, уточняется в документе.

Общая выплата с учетом доплаты должна достичь двукратной величины прожиточного минимума — то есть чуть более 26 тыс. рублей.

Напомним, со следующего года в России пенсии будут индексироваться в зависимости от роста средней зарплаты и инфляции в стране. Минимальное увеличение пенсии после индексации составит 1,3 тыс. рублей.

Ранее россиянам назвали минус досрочной пенсии.