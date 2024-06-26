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В России хотят установить единый режим работы детсадов летом

Депутат Лантратова: детсады должны работать летом по установленному режиму

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

В России нужно установить летний режим работы дошкольных учреждений, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Сегодня детские сады делают это самостоятельно, многие из них летом вообще не работают, что вынуждает родителей нанимать платных нянь, подчеркнула она и призвала изменить этот подход в обращении к главе Минпросвещения Сергею Кравцову, передает RT.

Депутат напомнила, что в некоторых российских регионах — к примеру, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге — в детсадах создают дежурные группы для работы летом. Это очень помогает родителям, которые должны также работать летом, как в любое другое время года, подчеркнула Лантратова.

В случаях, когда дошкольные учреждения летом не работают, родителям приходится либо нанимать нянь, либо прерывать работу, что бьет по бюджету семьи, отметила парламентарий. Она призвала решить эту проблему и установить для детсадов режим работы на летнее время.

Специалисты ранее призвали работодателей открывать корпоративные детсады для сотрудников — к примеру, создавать их на базе крупных офисных центров силами нескольких компаний.

Ранее в Госдуме предложили ввести новые жилищные льготы для воспитателей детсадов.

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