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Россиянину вынесли приговор за призывы к терактам

Жителю Алтайского края дали 4 года колонии общего режима за призывы к терактам

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

2-й Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор жителю Алтайского края Виталию Пирогову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, мужчина публиковал в Telegram комментарии, в которых был призыв к насильственным действиям и к осуществлению террористической деятельности.

В итоге суд по совокупности преступлений назначил Пирогову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной администрированием сайтов, форумов, групп и чатов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования на три года.

Приговор в законную силу не вступил.

До этого организатора взрыва у московского ресторана McDonald's Асланбек Хасханов приговорили к четырем годам лишения свободы за публичное оправдание и пропаганду терроризма. В колонии №10 в Алтайском крае Хасханов в разговорах с другими осужденными заявлял о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

Ранее суд приговорил военного к пяти годам колонии за оставление воинской части.

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