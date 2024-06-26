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В регионе дети оказались в больнице с отравлением из-за полуфабрикатов

В Башкирии пятеро детей отравились полуфабрикатами

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FotograFFF/Shutterstock

В Башкирии пятеро детей попали в больницу после того, как съели полуфабрикаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Калтасинском районе, в деревне Кокуш. По данным источника, дети поели и спустя некоторое время почувствовали недомогание. Всех госпитализировали с рвотой и температурой.

В больнице пациентам оказали всю необходимую помощь. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Известно, что возраст детей — от года до 13 лет.

До этого в Бурятии три человека отравились антифризом. По версии следствия, местный житель, думая, что в бутылке спирт, разбавленный морсом, отдал ее знакомой. Дома женщина выпила содержимое вместе с двумя членами семьи.

Семью госпитализировали уже утром, спасти удалось только одного из членов семьи. Выяснилось, что в бутылке был антифриз.

По словам водителя, он случайно перепутал одинаковые бутылки и жидкость со спиртом осталась у него в салоне. На данный момент россиянин находится под стражей.

Ранее более 40 человек отравились на свадьбе в Азербайджане.

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