КНДР запустила более 250 шаров с мусором в сторону Южной Кореи

Ночью КНДР запустила более 250 воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Это уже шестой случай запуска с конца прошлого месяца, отметили военные.

Утром в среду Северная Корея также осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, но, вероятно, этот запуск завершился неудачей.

Приблизительно 100 воздушных шаров, главным образом с макулатурой, приземлились в Сеуле и на севере провинции Кенгидо. Анализ показал, что эти шары не содержали вредных веществ.

До этого в отправленных КНДР воздушных шарах в Южную Корею нашли паразитов.

Также в ночь на 9 июня Северная Корея запустила в сторону соседа около 330 шаров с мусором. Из них до страны долетели более 80, в том числе 30 заметили в Сеуле. Южная Корея решила впервые с 2016 года возобновить вещание через громкоговорители на границе: с их помощью на северокорейскую территорию транслировали K-Pop музыку и мировые новости.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.