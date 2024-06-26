Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КНДР запустила более 250 шаров с мусором в сторону Южной Кореи

В Южной Корее заявили, что к ним с КНДР прилетели более 250 шаров с мусором

close
100%
Yonhap/Reuters

Ночью КНДР запустила более 250 воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Это уже шестой случай запуска с конца прошлого месяца, отметили военные.

Утром в среду Северная Корея также осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, но, вероятно, этот запуск завершился неудачей.

Приблизительно 100 воздушных шаров, главным образом с макулатурой, приземлились в Сеуле и на севере провинции Кенгидо. Анализ показал, что эти шары не содержали вредных веществ.

До этого в отправленных КНДР воздушных шарах в Южную Корею нашли паразитов.

Также в ночь на 9 июня Северная Корея запустила в сторону соседа около 330 шаров с мусором. Из них до страны долетели более 80, в том числе 30 заметили в Сеуле. Южная Корея решила впервые с 2016 года возобновить вещание через громкоговорители на границе: с их помощью на северокорейскую территорию транслировали K-Pop музыку и мировые новости.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами