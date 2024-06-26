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Дело Джулиана Ассанжа прекращено, он вышел из суда свободным человеком

Reuters: судья приговорила Ассанжа к уже отбытому сроку и освободила в зале суда

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Kim Hong-ji/Reuters

Судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) Рамона Манглона признала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. По решению суда, он получил приговор, соответствующий уже отбытому сроку заключения в британской тюрьме, пишет агентство Reuters.

После оглашения приговора Ассанжу сказали, что дальнейшее содержание под стражей не требуется, и он может свободно покинуть зал суда.

14-летние судебные тяжбы завершены, сообщило агентство.

По сделке с прокурорами США Ассанж признал свою вину и должен был быть приговорен к 62 месяцам тюремного заключения за преступный сговор. Однако пятилетний период пребывания в британской тюрьме был засчитан в этот срок.

Предполагается, что в ближайшие часы Ассанж прибудет в Австралию.

По информации газеты The Australian, частный самолет с ним на борту вылетит после 12:00 местного времени и приземлится в австралийской столице около 18:40 по местному времени.

С начала 2019 года Ассанж содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании. Это произошло после его высылки с территории посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, связывая с ним преступления, связанные с раскрытием секретной информации — одним из крупнейших случаев в истории США.

Ранее брат Ассанжа рассказал, чем тот теперь планирует заниматься.

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