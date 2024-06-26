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По делу о рекордной взятке прозвучали скандальные обвинения в адрес расследования

Были выдвинуты скандальные обвинения в адрес расследования по рекордной взятке

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ИГСУ РАНХиГС

В ходе начавшегося во вторник процесса бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев начал отрицать обвинения в получении рекордной в истории России взятки в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн, а также в попытке получить еще $1,3 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Тамбиев заявил, что только после того, как оказался в СИЗО, он осознал, что «борьба с коррупцией хуже самой коррупции». Его подчиненная, бывший следователь Кристина Ляховенко, также не признала обвинений. Она утверждает, что не имела миллиардного дохода, а жила на кредиты, снимая комнату.

Тамбиев считает нелепым обвинение в получении рекордной взятки и выразил свое недовольство ситуацией. Он подчеркнул, что сложно поверить, будто он и его подчиненная смогли бы похитить огромные суммы денег, учитывая их обычный статус. Он также отметил, что его понимание коррупции изменилось после того, как оказался за решеткой. Он запросил включить в состав защиты свою гражданскую жену для оптимизации процесса во избежание сложностей.

Подсудимый указал во время слушания о своем образовании с отличием и своем признании как лучшего следователя за десять лет работы.

Балашихинский городской суд Московской области получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России. Уголовное дело зарегистрировано в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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