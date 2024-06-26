Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным в рамках сделки с американскими властями, что позволит ему избежать заключения в тюрьме США. Об этом написало агентство Associated Press.

В ходе слушаний в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов), Ассанж признал свою вину по единственному обвинению в публикации американских военных секретных материалов.

Соглашение с прокурорами позволит ему вернуться в Австралию, избежав тюремного заключения в США.

Как пишет Associated Press, быстрое разрешение этого дела является успехом как для самого Ассанжа, так и для министерства юстиции США, учитывая возможную затянутость процесса экстрадиции.

С 2019 года австралиец находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

В Соединенных Штатах ему были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории США.

Ранее брат Ассанжа рассказал, чем тот теперь планирует заниматься.