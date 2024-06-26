Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию

The Guardian: по условиям сделки с Ассанжем WikiLeaks должен удалить информацию

close
100%
Issei Kato/Reuters

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа обязали приказать этому сервису уничтожить информацию, что является условием сделки по его освобождению. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, Ассанж также должен «предоставить письменные показания о том, что он это сделал».

До этого сообщалось, что в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) проходит судебное заседание по делу Ассанжа. В ходе заседания основатель WikiLeaks признал себя виновным по единственному обвинению в публикации военных секретных материалов Соединенных Штатов. Сделка с американской прокуратурой позволит ему вернуться в Австралию, избежав тюремного заключения в США.

С 2019 года австралиец находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

В США ему были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории Соединенных Штатов.

Ранее брат Ассанжа рассказал, чем тот теперь планирует заниматься.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами