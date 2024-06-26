Ассанжа обязали приказать WikiLeaks уничтожить информацию

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа обязали приказать этому сервису уничтожить информацию, что является условием сделки по его освобождению. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, Ассанж также должен «предоставить письменные показания о том, что он это сделал».

До этого сообщалось, что в Федеральном окружном суде США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) проходит судебное заседание по делу Ассанжа. В ходе заседания основатель WikiLeaks признал себя виновным по единственному обвинению в публикации военных секретных материалов Соединенных Штатов. Сделка с американской прокуратурой позволит ему вернуться в Австралию, избежав тюремного заключения в США.

С 2019 года австралиец находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

В США ему были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории Соединенных Штатов.

Ранее брат Ассанжа рассказал, чем тот теперь планирует заниматься.