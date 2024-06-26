Россиян призвали быть осторожнее при знакомстве с экзотическими блюдами нацкухонь

В РФ в этом году, особенно летом, внутренний туризм, по агрегированным оценкам, вырос на 12-20% по сравнению с прошлым годом, и особенно выделяется всплеск интереса к гастротуризму. Вместе с тем следует быть осторожными при употреблении отдельных редких блюд этнических кухонь. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова.

По ее словам, туристы с определенными заболеваниями при знакомстве с национальными кухнями народов России могут столкнуться с аллергической реакцией на незнакомые пищевые продукты. Поэтому новое блюдо необходимо пробовать осторожно, начиная с небольшой порции и оценивая состояние организма.

«Возможно и обострение хронических заболеваний пищеварительной системы. Например, обострение хронического гастрита при употреблении очень острой кавказской пищи или появление тошноты и боли в животе при употреблении очень жирной северной пищи при наличии хронического холецистита или панкреатита», — объяснила она.

Кроме того, небезопасно и употребление сырой рыбы и мяса, традиционных продуктов в питании северных народов. Это может быть опасно с точки зрения возможного заражения паразитами (гельминтами). Не рекомендуется употреблять рыбу и мясо без достаточной термической обработки, отметила врач.

Сенатор РФ Ольга Епифанова отметила, что в целях регулирования безопасного питания населения на территории РФ действуют требования техрегламентов Таможенного союза, 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также 2.3/2.4.3590-20 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

«Вместе с тем на сегодняшний день остается открытым вопрос несоответствия отдельных блюд национальных кухонь народов требованиям СанПиН и прочим. Эксперты спорят, нужно ли это регулировать, не уничтожит ли нормативное регулирование по требованиям нюансы и прелести нацкухонь. Ведь регулировать нестандартные кухни зачастую проблематично, и для решения этого вопроса требуется комплексный подход», — рассказала она «Газете.Ru».

Как отметила сенатор Епифанова, например, у коренных народов Крайнего Севера традиционный тип питания предполагает высокое содержание жиров при низком потреблении овощей и фруктов, в их рационе мало молочных и зерновых продуктов. Известно, что при переходе северных народов с традиционного на европейский тип питания произошел скачок заболеваемости болезнями органов кровообращения и ожирением, т.к. генотип коренных народов приспособлен именно для традиционного типа питания.

«Есть такие понятия, как культура питания и привычный рацион. Они могут быть разными даже в соседних регионах одной страны, не говоря уже о разных странах. Скажем, на Северном Кавказе в связи с теплым климатом в пищу добавляют много соли, пряных трав и специй с целью предохранения ее от порчи. Эволюционно у этих народов произошла генетическая мутация, которая обеспечила низкую чувствительность к горькому, в связи с чем эти народы любят острую пищу. Поэтому новые блюда туристу нужно пробовать очень осторожно и понемногу. Так организму будет легче перестроиться. Это лучше, чем слечь на отдыхе с воспалением поджелудочной железы», — резюмировала сенатор.

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