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В МВД опровергли информацию о вооруженном человеке в центре Махачкалы

МВД: информация о вооруженном человеке в Махачкале оказалась ложной

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Александр Кряжев/РИА Новости

Информация о вооруженном человеке в центре Махачкалы оказалась ложной. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану, передает ТАСС.

«Поступило сообщение от очевидца о том, что он увидел в районе Университетской площади вооруженного человека. На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена», — заявили в министерстве.

Там сказали, что правоохранители провели тщательную проверку площади и окружающей ее территории. Были задействованы кинологи.

«Информация не подтвердилась. Все спокойно», — отметили в ведомстве.

Незадолго до этого Telegram-канал Shot и ряд других Telegram-каналов сообщили, что в Махачкале ввели план «Перехват».

По информации Shot, правоохранители якобы разыскивают двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику патрульно-постовой службы.

Позже в МВД по Дагестану опровергли введение плана «Перехват» в городе.

Вечером 25 июня в центре Махачкалы на улице Коркмасова произошла стрельба.

Ранее в ООН призвали наказать виновных в теракте в Дагестане.

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