В МВД опровергли введение плана «Перехват» в Махачкале

В Махачкале не вводили план «Перехват» из-за стрельбы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу пресс-службы МВД Дагестана Гаяну Гариеву.

«Нет-нет, план «Перехват» не введен, (распространяемая) информация недействительна», – сказала она.

Незадолго до этого Telegram-канал Shot и ряд других Telegram-каналов сообщили, что в этом городе ввели план «Перехват».

По информации Shot, правоохранители якобы разыскивают двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику патрульно-постовой службы.

Вечером 25 июня в центре Махачкалы на улице Коркмасова произошла стрельба. На кадрах очевидцев, которые были опубликованы в соцсетях, видны вооруженные силовики, которые требуют от прохожих разойтись или уйти в укрытие. Раздаются звуки выстрелов. Жителей попросили не выходить из домов.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В республике объявлен трехдневный траур.

Ранее в Дагестане арестовали чиновника, чьи дети участвовали в теракте.