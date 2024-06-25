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Депутата Рады отправили под домашний арест за нападение на бывшего военного

Суд в Киеве отправил украинского депутата Тищенко под домашний арест на 60 суток

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kp.ua

Суд в Киеве отправил депутата украинского парламента Николая Тищенко под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

В материале отмечается, что соответствующее решение принял Печерский районный суд. Инстанция удовлетворила ходатайство прокурора об избрании законодателю меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 суток. Кроме того, Тищенко обязали носить электронный браслет.

25 июня в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины заявили, что сотрудники правоохранительных органов предъявили парламентарию обвинения в незаконном лишении свободы бывшего военного. По данным ведомства, 20 июня текущего года в городе Днепре группа лиц напала на экс-бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесла ему телесные повреждения. После этого злоумышленники незаконно лишили мужчину свободы.

Из заявления бюро следует, что нападавшие действовали по приказу депутата Верховной рады. Однако причины нападения пока неизвестны.

В тот же день в Киеве началось судебное заседание по избранию Тищенко меры пресечения. Но во время слушания в городе сработали сирены воздушной тревоги, поэтому мероприятие пришлось прервать до отмены особого режима.

Ранее журналисты выяснили, что более 50 депутатов на Украине являются фигурантами уголовных дел.

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