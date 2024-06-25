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Полицейские нашли в огороде жителя Херсонской области 300 кустов конопли

В Херсонской области нашли 300 кустов конопли в огороде

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Пресс-служба ГУ МВД России по Херсонской области

В Херсонской области полицейские нашли в огороде у местного жителя 300 кустов конопли. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов получили оперативную информацию, согласно которой 50-летний местный житель мог хранить дома запрещенные вещества. Стражи порядка провели обследование домовладения мужчины и обнаружили там марихуану общим весом более 100 граммов. Кроме того, в огороде нашли 300 кустов конопли с признаками культивации.

Хозяин домовладения заверил, что выращивал, сушил и хранил растения, содержание запрещенные вещества, для собственного употребления. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела.

Ранее плантацию опиума и нарколабораторию нашли в Херсонской области.

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