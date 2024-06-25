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В Абхазии задержали всех подозреваемых в перестрелке на КПП

МВД Абхазии: задержаны все подозреваемые в перестрелке на КПП «Псоу»

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В результате оперативного розыска сотрудниками МВД были задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу» на границе с Россией. Об этом сообщает МВД Абхазии.

«25 июня силовыми подразделениями был блокирован район, где скрывались разыскиваемые лица, перекрыты стационарные посты и организованы временные пункты дислокации транспортного контроля», — рассказал представитель министерства.

В результате, как уточнили в ведомстве, подозреваемые «были склонены к сдаче правоохранительным органам».

До этого Генпрокуратура Абхазии возбудила дело по 4 уголовным статьям из-за стрельбы на границе.

23 июня неизвестные открыли стрельбу в районе КПП на реке Псоу в Абхазии. Сообщалось, что в перестрелке участвовали граждане России и Абхазии.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе в торговом центре.

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