Мотоциклист сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Петербурге, проехав на красный свет

В Петербурге мотоциклист сбил 71-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе, проехав на красный свет. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 24 июня на проспекте Ударников. Два мотоциклиста ехали с высокой скоростью и один из них сбил пенсионерку, которая переходила дорогу, когда пытался пересечь пешеходный переход на красный сигнал светофора.

На кадрах с места происшествия видно, как пожилая женщина падает на асфальт от удара и остается лежать. В результате после произошедшего пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого в Новосибирске автобус сбил женщину и маленького ребенка, проехав на красный свет. Мать и ее четырехлетняя дочь упали на дорогу от столкновения с транспортным средством.

Ранее екатеринбуржец устроил тяжелое ДТП, проехав по «лежачему полицейскому».