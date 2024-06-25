Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Магнитогорске компания подростков подожгла дверь квартиры за 5 тысяч рублей

В Магнитогорске задержали группу подростков-поджигателей

close
100%
Pexels

В Челябинской области полицейские задержали группу подростков по подозрению в поджоге двери местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась 26-летняя жительница Магнитогорска, она сообщила, что неизвестные ночью подожгли дверь ее квартиры. Правоохранителям удалось задержать предполагаемых поджигателей, ими оказались трое старшеклассников.

Подростки объяснили, что нашли в одном из мессенджеров объявление о подработке, неизвестный предложил приятелям поджечь дверь квартиры за пять тысяч рублей. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что московских подростков задержали за поджог автомобиля. Инцидент произошел на Большой Филевской улице. По версии правоохранителей, один из молодых людей поджег машину марки BMW, которая находилась на парковке. После этого повреждения получили еще три средства передвижения. Со слов подростка, он действовал за обещанное ему неизвестным лицом денежное вознаграждение. В результате правоохранители задержали юношу и его знакомого.

Ранее студент мечтал стать пожарным и сам устраивал пожары, чтобы научиться тушить огонь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами