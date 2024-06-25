В Магнитогорске компания подростков подожгла дверь квартиры за 5 тысяч рублей

В Челябинской области полицейские задержали группу подростков по подозрению в поджоге двери местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась 26-летняя жительница Магнитогорска, она сообщила, что неизвестные ночью подожгли дверь ее квартиры. Правоохранителям удалось задержать предполагаемых поджигателей, ими оказались трое старшеклассников.

Подростки объяснили, что нашли в одном из мессенджеров объявление о подработке, неизвестный предложил приятелям поджечь дверь квартиры за пять тысяч рублей. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что московских подростков задержали за поджог автомобиля. Инцидент произошел на Большой Филевской улице. По версии правоохранителей, один из молодых людей поджег машину марки BMW, которая находилась на парковке. После этого повреждения получили еще три средства передвижения. Со слов подростка, он действовал за обещанное ему неизвестным лицом денежное вознаграждение. В результате правоохранители задержали юношу и его знакомого.

Ранее студент мечтал стать пожарным и сам устраивал пожары, чтобы научиться тушить огонь.