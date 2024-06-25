Спасение застрявшего между колес фуры котенка попало на видео

В США пожарные спасли котенка, который застрял между колесами фуры, пишет UPI.

Как пишут СМИ, водитель фуры проводил предрейсовый осмотр, когда заметил котенка, застрявшего между парой колес. После этого мужчина позвонил пожарным и сообщил им о случившемся, передав свои координаты. Приехавшие специалисты оценили масштаб проблемы и приступили к работе.

Пожарные сняли одну шину и аккуратно вытащили котенка из ловушки. Первичный осмотр показал, что тот не получил повреждений. Животное положили в переноску, после чего передали зоозащитникам, которые пообещали позаботиться о пушистом новом друге.

«Эта, казалось бы, непростая спасательная операция имела счастливый конец», — говорится в заявлении пожарных.

Ранее в Англии спасли лису, голова которой застряла в сливе раковины, а лапа была повреждена при попытке выбраться из ловушки.