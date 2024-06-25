Медведь украл у рабочих холодильник с едой и попытался сбежать

В штате Калифорния медведь-барибал украл у ремонтировавших балконы рабочих холодильник с едой. Об этом сообщает телеканал KCRA 3.

Инцидент произошел в Калифорнии, рабочие занимались ремонтом балкона, рядом стоял их пикап. В какой-то момент в автомобиль забрался медведь, хищник утащил из авто переносной холодильник с едой, съел обед рабочих и попытался сбежать с добычей в лес.

Зверя удалось прогнать, он бросил пустой холодильник и скрылся.

До этого сообщалось, что в Холмском районе Сахалинской области пенсионерка спаслась от медведя, вломившегося в ее дом. Инцидент произошел в селе Калинино, в частный дом забрел медведь, в помещении находилась пенсионерка, которая спряталась от хищника на втором этаже дома. Зверь побродил по комнатам и территории участка и ушел обратно в лес. На место выезжали охотоведы, но отловить косолапого не удалось, местность будут дополнительно обследовать. По словам пенсионерки, медведь не проявлял агрессии.

Ранее медведи разграбили пасеку в тюменском селе.