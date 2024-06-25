Хозяева квартир в строящемся ЖК в Подмосковье обнаружили в своих домах мигрантов

Хозяева квартир в подмосковном жилом комплексе (ЖК) «Горки Парк» уже больше полугода не могут заехать в свои дома, так как в них живут трудовые мигранты. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации журналистов, за строительство комплекса отвечает компания «Самолет». Данная фирма уже несколько раз переносила сроки заселения законных жильцов в их квартиры.

Изначально предполагалось, что объекты первой очереди сдадут в октябре 2023 года. Объекты второй очереди, в свою очередь, планировалось сдать в феврале текущего года.

Но впоследствии застройщик перенес сроки заселения на январь и март 2024 года для объектов первой и второй очередей соответственно. Такое решение компании «Самолет» насторожило собственников, в связи с чем некоторые из них решили самостоятельно посетить ЖК и проверить ход строительных работ. В результате они узнали, что в их квартирах живут трудовые мигранты.

«Они готовят, принимают пищу, ходят в душ и даже в туалет. В уголок. В квартирах стоит ужасный запах, все испачкано, а работа простаивает», — говорится в материале.

Несмотря на это, покупателям приходится вносить ипотечные взносы за недвижимость.

Авторы публикации уточнили, что к текущему моменту заселиться в квартиры смогли лишь 500 из 3000 человек. Сроки сдачи объектов вновь перенесли, при этом в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области и в компании «Самолет» называют разные даты выдачи ключей. Представители первого обещают, что людей заселят до 30 июля. Представители второго — до 1 сентября.

Ранее жительница Калининграда зарегистрировала в своей квартире более 250 нелегальных мигрантов.