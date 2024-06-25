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В Болгарии произошла утечка радиоактивной воды на АЭС «Козлодуй»

BTV: на АЭС «Козлодуй» в Болгарии зафиксирована утечка радиоактивной воды

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Petr Svarc/Global Look Press

Директор болгарской АЭС «Козлодуй» Валентин Николов заявил, что в шестом энергоблоке станции зафиксирована утечка радиоактивной воды. Его слова передает телеканал BTV.

По словам Николова, инцидент произошел на минувшей неделе, во время процедуры по остановке шестого энергоблока АЭС, где ранее был зафиксирован дефект третьего парогенератора.

«Именно там была отмечена протечка воды из первого во второй контур, которая произошла из-за ошибки персонала, речь идет об утечке около восьми кубометров воды», — пояснил директор АЭС.

Николов уточнил, что сотрудник, допустивший ошибку, отстранен от работы. Он добавил, что утечка воды произошла в герметичной зоне, поэтому никакой опасности для персонала станции и окружающих не было.

До этого американские ученые из Пенсильванского университета обнаружили заметные уровни радиоактивного радия в колониях речных мидий близ очистных сооружений.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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