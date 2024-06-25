Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Итальянские СМИ обвинили в сокрытии данных об ударе ВСУ по Севастополю

Политик Ди Баттиста: СМИ в Италии замалчивают атаку ВСУ на Севастополь

close
100%
Пресс-служба правительства Севастополя

Большинство итальянских изданий и телеканалов замалчивают информацию об атаке украинских войск на Севастополь ради сохранения у населения иллюзии, будто НАТО снабжает Киев только оборонительными вооружениями. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил член партии «Движение пяти звезд» Алессандро Ди Баттиста.

Он отметил, что определенные новости просто нельзя подвергать цензуре. В том числе это касается удара бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, из-за которого пострадали мирные жители.

При этом, по словам эксперта, большинство СМИ в Италии не сообщали об этой трагедии. Как сказал Ди Баттиста, данный факт свидетельствует о коррумпированности западных изданий и телеканалов.

В то же время политик обратил внимание, что журналисты не освещают атаку на Севастополь, чтобы итальянские граждане не начали сочувствовать российским детям. СМИ хотят сохранить в людях веру в то, что Североатлантический альянс поставляет на Украину вооружения исключительно для защиты, резюмировал он.

23 июня бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по Севастополю, выпустив в направлении города пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. В результате пострадал 151 человек и еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее журналисты выяснили, что сейчас происходит на атакованном ВСУ пляже в Севастополе.

Все новости на тему:
Удар ATACMS по Севастополю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами