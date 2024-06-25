Большинство итальянских изданий и телеканалов замалчивают информацию об атаке украинских войск на Севастополь ради сохранения у населения иллюзии, будто НАТО снабжает Киев только оборонительными вооружениями. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил член партии «Движение пяти звезд» Алессандро Ди Баттиста.

Он отметил, что определенные новости просто нельзя подвергать цензуре. В том числе это касается удара бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, из-за которого пострадали мирные жители.

При этом, по словам эксперта, большинство СМИ в Италии не сообщали об этой трагедии. Как сказал Ди Баттиста, данный факт свидетельствует о коррумпированности западных изданий и телеканалов.

В то же время политик обратил внимание, что журналисты не освещают атаку на Севастополь, чтобы итальянские граждане не начали сочувствовать российским детям. СМИ хотят сохранить в людях веру в то, что Североатлантический альянс поставляет на Украину вооружения исключительно для защиты, резюмировал он.

23 июня бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по Севастополю, выпустив в направлении города пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. В результате пострадал 151 человек и еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее журналисты выяснили, что сейчас происходит на атакованном ВСУ пляже в Севастополе.