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Россиянин с топором ограбил администрацию сельсовета

Оренбуржец с топором ограбил администрацию сельсовета

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Телеграм-канал Урал56.Ру | Оренбург, Орск

В Оренбургской области мужчина совершил необычное ограбление сельсовета. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает издание «Урал56.Ру | Оренбург, Орск» в Telegram-канале.

Все произошло в администрации Ивановского сельсовета в Оренбургском районе 22 июня. На опубликованных СМИ кадрах неизвестный, одетый в темные брюки и рубашку с коротким рукавом, беспрепятственно заходит в здание с топором в руках. Через некоторое время мужчина покидает помещение. По неподтвержденной информации, мужчина унес с собой документы.

В правоохранительных органах подтвердили факт кражи, однако подробнее инцидент комментировать не стали.

До этого в Ленинградской области объявили в розыск человека, который ограбил мужчину, размахивая в гостях топором.

Ранее ямалец поджег ветхое жилье, из которого не хотел выселяться.

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